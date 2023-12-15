بهذه الكلمات.. آيتن عامر تنعى الفنان عادل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة آيتن عامر، الفنان عادل أنور الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

ونشرت آيتن، صورة الراحل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص التعازي في وفاة الممثل والمخرج أستاذ عادل أنور..الله يرحمه ويغفر له".

وأعلن خبر وفاة عادل أنور شقيقه "أبو الليف"، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

فيما كشف الفنان خالد محروس، عن موعد تشييع جنازة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق:"صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن في مساكن الظباط بجوار مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي بالرماية".

جدير بالذكر أن، الفنان عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، من مواليد 9 يناير 1965، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاض عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها".