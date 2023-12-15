شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم البولندى "الحد الأخضر" فى مهرجان الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الجونة السينمائي، فى دورته السادسة، الفيلم البولندى "الحد الأخضر" إخراج أجنشكيا هولند، اليوم فى الثانية ظهرا بقاعة أوديماكس.

يصور فيلم "الحد الأخضر" أزمة الهجرة التي بدأت في أواخر عام 2021 على أعتاب أوروبا، أي على الحدود التي تمتد فيها الغابات بين بولندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وبيلاروسيا، تلك الدولة الديكتاتورية التي لم تنضم للاتحاد. في تلك الأثناء، اتهمت السلطات البولندية والأوروبية رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكاشينكو، ببيع تأشيرات سياحية للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا والباحثين عن طريق للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم نقلهم بالحافلات إلى بولندا بغية زعزعة استقرار الاتحاد.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.