شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وأيمن عزب ومحمد الصاوى أول الحضور فى جنازة الفنان عادل أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان أيمن عزب والفنان محمد الصاوي على حضور جنازة الفنان الراحل عادل أنور، المقرر تشيعها من مسجد الرحمن بالرماية، بعد صلاة الجمعة، ووصول جثمان الفنان عادل أنور منذ قليل لأداء صلاة الجنازة عليه والمطرب أبو الليف شقيق الراحل يرافق جثمانه .

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.