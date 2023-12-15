شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان عادل أنور بحضور شقيقه أبو الليف وأيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان عادل أنور، شقيق الفنان نادر أبو الليف، بأحد مساجد الرماية، ومن المقرر دفنه فى مقابر الأسرة على طريق 15 مايو. وكان فى مقدمة المشيعين شقيقه نادر أبو الليف، وأيمن بهجت قمر، وأشرف زكي، وأيمن عزب، ومحمد الصاوي، وعدد من أهالي الراحل.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا، "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر قائلا، "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.