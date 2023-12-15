هيدي كرم تحدث بلبلة واسعة بإطلالة جريئة وملفتة في إفتتاح مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية هيدي كرم جدلاً واسعاً بعد ظهورها بإطلالة جريئة نوعاً ما، في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

إرتدت هيدي كرم فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، وشفافاً بجزء كبير منه، كشف عن مناطق عديدة من جسمها، ولكن الممثلة غطت بعض الأماكن ببطانة، وانتعلت حذاءً صيفياً عالٍ باللون الأسود.

وانطلقت أمس الخميس، فعاليات النسخة السادسة الاستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تقام في ظل ظروف وأوضاع سياسية تسببت في تغيير مسارها وطبيعتها، وقد إنصب موضوع المهرجان على الإضاءة على معاناة الشعب الفلسـ طيني، وهيمن اللون الأسود على إطلالات الحاضرين.

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