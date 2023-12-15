ميرنا وليد - بيروت - أثار إنتشار خبر وفاة والدة الممثلة المصرية نور قدري جدلاً واسعاً بين الجمهور، وتلقت الممثلة واجب العزاء من زملائها وأصدقائها.

وإضطرت نور قدري إلى أن تنفي الخبر وتوضح، وكتبت عبر حسابها الخاص: "يا جماعة اللي نزّل خبر وفاة أمي غير صحيح، الحمد لله كويسة وربنا يدّيها الصحة ويخلّيها لينا". وأضافت: "يا ريت السادة الصحافيين يبقى في دقة في كتابة الخبر ويتأكدوا، انتوا مش متخيلين لما أفتح الموبايل ألاقي خبر زي ده وأنا كنت بصوّر وراجعة نايمة ولسة صاحية وكم تليفونات ممكن يحصل إيه ليا ولا لحد من أهلي من الخوف والرعب أنا كنت هموت. يا رب ما حد يشوف حاجة وحشة أبداً. وشكراً للأستاذ الصحافي على مصادره غير الصحيحة".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار خبر وفاة والدتها.. نور قدري تكشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.