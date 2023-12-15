مجلس التنفيذيين اللبنانيين يحتفل بنضال الأشقر في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - احتفل مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالممثلة القديرة نضال الأشقر التي تزور الرياض في إطار فعاليات تقيمها وزارة الثقافة السعودية.

حضر الحفل السفير اللبناني الدكتور فوزي كبارة وعقيلته والوزيرة السابقة منال عبد الصمد والقناصل سلام الأشقر وفؤاد خزاقة والممثل القدير جهاد الأطرش.

وحضر الحفل ايضا جمع من رجال الأعمال اللبنانيين ومن اعضاء المجلس.

رحب عضوٍ الهيئة الإدارية في المجلس الاستاذ نضال خطار بالحضور منوها بمسيرة الممثلة الكبيرة.

وأشاد ايضا بمسيرة التنمية الشاملة التي تقودها المملكة العربية السعودية مستعينة بالخبرات العالمية المتميزة من أمثال الممثلة نضال الأشقر .

وألقت الأشقر كلمة شكرت فيها المجلس على دوره وأشادت بدور الاغتراب اللبناني وبالمملكة العربية السعودية التي تحقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات وأبدت اسفها الشديد لما آلت إليه الظروف في بلدنا الحبيب لبنان.

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