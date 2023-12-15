تحت عنوان الاناقة والجمال..رانيا يوسف تتألق بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية رانيا يوسف باخر إطلالاتها على الجمهور بعد أن نشرت صور مميزة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك أنيق جداً إرتدت فيه قميض بلون جلد النمر ذات أكمام طويلة مع تنورة باللون الأحمر متوسطة الطول وحزام أسود عريض من الجلد على خصرها، وربطت رانيا شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



​​​​​يشار إلى أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون.

