ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد جمال سنان.. وهذا الإسم الذي تناديه به

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلاد زوجها المنتج اللبناني جمال سنان، وشاركت الجمهور صورة مميزة تجمعها به.

وعلقت ماغي على الصورة، معبرة عن حبها لزوجها، وفاجأت الجمهور بمناداتها له بإسم "جيمي"، وقالت ماغي: "سنينك صحة ونجاح وإيام كلها خير وبركة حبيبي. الله يخليلي ياك زوج وصديق وحبيب، ويحميك لريان ويارا، ويعطيك كل شي حلو بيشبه قلبك، عيد ميلاد سعيد جيمي".

وكانت ماغي بو غصن قد أبهرت متابعيها بإطلالتها، وذلك بعد نشرها صورتين لها من داخل غرفة أحد الفنادق.

وظهرت ماغي بماكياج ترابي رائع، اعتمدت فيه أحمر شفاء باللون المائل للبني، وركزت على ماكياج العينين، كما اعتمدت تسريحة شعر ملساء وحرصت على أن تكون غرتها القصيرة تغطي جبينها.

وكانت ماغي مرتدية روب نوم أبيض، ولم تتجهز بعد لارتداء ملابسها للخروج.

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