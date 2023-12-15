تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهور سناب شات غازي الذيابي أثار الجدل على السوشيال ميديا وهو يحاور أحد الأشخاص يصلي بالحرم المكي. وظهر غازي وهو يقول للشخص: “أنتم يالبطاحين ساكنين جنب الحرم والصلاة ب 100 ألف صلاة يعني تدري لو ما صليت طول العمر كفيت ووفيت!”.

وحاول غازي أن يقنعه بأنه صلى ما يكفي ويسأله عن عمره فرد الرجل 50 عاما لكن الله وحده يعلم صحة صلاته قائلا: يمكن ما فيها ولا وحدة صاحية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد غازي الذيابي يثير الجدل: أنتم يالبطاحين ساكنين جنب الحرم والصلاة بـ 100 ألف صلاة يعني تدري لو ما صليت طول العمر كفيت ووفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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