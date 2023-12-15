شاهد شقيقة مشهورة سناب بدور البراهيم في ظهورها الأول

ظهرت شقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم لأول مرة في مقطع فيديو، حيث كانت تستعد لجلسة تصوير مع شقيقتها.

وقالت بدور البراهيم في الفيديو: “مرحبًا متابعيني، أردت أن أفاجئكم بأختي، نحن الآن في طريقنا لجلسة تصوير.” وردت شقيقة بدور البراهيم قائلة: “مرحبًا متابعين دودي.”

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