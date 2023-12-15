شاهد الدي جي العالمي ديفيد غيتا يؤدي رقصة السامري في الدرعية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الدي جي العالمي ديفيد غيتا وهو يؤدي رقصة السامري في الدرعية، العاصمة التاريخية للمملكة العربية السعودية. وظهر غيتا في الفيديو وهو يحاول أن يتعلم طريقة الرقصة من الفرقة المُصاحبة له، وبدا في غاية السعادة وهو يرقص.

وخلال زيارته للدرعية، نشر غيتا العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في بعض الصور وهو يتذوق القهوة السعودية والأكلات الشعبية، وكان يبدو في غاية السعادة.

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