شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يستقبل عزاء شقيقه اليوم من مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نادر أبو الليف لـ ”الخليج 365” عن استقباله العزاء في شقيقه عادل أنور اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان عادل أنور شقيق الفنان نادر أبو الليف بأحد مساجد الرماية، ومن المقرر دفن الجثمان في مقابر الأسرة على طريق 15 مايو.

وحرص على الحضور شقيقه نادر أبو الليف، أيمن بهجت قمر، أشرف ذكي، أيمن عزب، محمد الصاوي، وعدد من أهالي الراحل.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.