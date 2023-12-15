شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" في مهرجان الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.