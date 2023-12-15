شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمن الجميل يزينون أروقة مهرجان الجونة أبرزهم فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بالفن المصري ونجوم الزمن الجميل، حيث زينوا أروقة منطقة البلازا بصور نجوم الفن العظماء منهم، فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي ورشدي أباظة وماري منيب، ويوسف وهبي، كما دونوا أشهر أفيهاتهم في أعمالهم السينمائية.

وشهدت أول أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة إقبالا وازدحامًا بمختلف أماكن البلازا التي تشهد معظم فعاليات المهرجان، كما اصطحب عمرو منسي المدير التتفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، الفنان محمود حميدة في جولة تفقدية لسوق الجونة وانشطته الفنية المختلفة والمتنوعة قبل انطلاقه اليوم.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.