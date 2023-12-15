بالفيديو- وفاة مغني برازيلي عن عمر ٣٠ عامًا على المسرح

توفي المغني البرازيلي، بيدرو هنريكي، عن عمر ناهز ٣٠ عامًا، عقب سقوطه على المسرح خلال حفله الغنائي في مدينة باهيا في البرازيل.

ونشرت شركة التسجيلات الخاصة به بيانًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، تأسفت من خلاله عما حدث ولم يتم الكشف بشأن اسباب الوفاة.

وقالت الشركة في بيانها “هناك مواقف صعبة للغاية في الحياة ليس لدينا تفسير لها، علينا فقط أن نفهم أن إرادة الله تسود! كان بيدرو شابًا سعيدًا وصديقًا للجميع.. فهو ابن وحيد وزوج وأب حديث”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سقوط المغني البرازيلي على المسرح حيث عبّر العديد من محبي الموسيقى عن حزنهم بشأن الواقعة المؤلمة.

وبحسب ما ورد توفي بيدرو هنريكي بنوبة قلبية أثناء تواجده على المسرح، تاركًا وراءه زوجة وابنة حديثة الولادة.