رحيل زوجة فيصل خورشيد

ميرنا وليد - بيروت - توفيت زوجة المونولوجيست المصري فيصل خورشيد، وأعلن الأخير عن الأمر صباح اليوم، وأدى صلاة الجنازة عليها منذ قليل عقب صلاة الجمعة، ووري جثمان الراحلة الثرى في مدافن العائلة بطريق السويس.
خورشيد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي: "عزاء زوجتي يوم الأحد المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم، في قاعة المروة، من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساءً".
يذكر أن خورشيد مثّل في عدة مسلسلات وأفلام سينمائية، منها فيلم الإمبراطور عام 1990، وفوازير ألف ليلة وليلة، ومسلسل الدخول في الممنوع.
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