ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن تدخل الممثلين بعمل المخرج، ومدى إنزعاجها من هذا الأمر.

وقالت كاملة أبو ذكري: "تدخل الفنان في عمل المخرج قلة أدب ومحصلش معايا ولكن بسمع أن في ممثلين بيتدخلوا في اختيار الممثلين اللي قدامهم واختيار الكاميرا وكتابة السيناريو. اشتغلت مع نجوم كبار وعمري ما شفت عادل إمام بيتدخل في الإخراج أو السيناريو وده اللي بوظ الدنيا وكل واحد كان عارف شغلته. المخرج اللي يوافق على كده عشان عايز يشتغل ويرضي النجم ومش عايزين حد يقول دمه تقيل وبيبقى مخرج ضعيف والقصة مش زعيق ولا فرض رأي ولكن المخرج هو المسئول عن كل حاجة وهو القائد. لو عادل إمام أو أحمد زكي هو اللي يعمل اللي هو عايزة وأي حاجة هيقولوها أوافق عليها وأي حد غيرهم مستحيل أوافق يتدخل في عمل الإخراج".

حديث أبو ذكرى هذا جاء خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما ابراهيم.

كانت هذه تفاصيل خبر كاملة أبو ذكرى ترفض التدخل في عمل المخرج.. وهذا ما قالته عن عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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