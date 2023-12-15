داكوتا جونسون تكشف سر نجاحها وأولويتها في الحياة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية داكوتا جونسون، عن عشقها للنوم ومدى أهميته في حياتها.



وقالت داكوتا خلال لقائها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها لا تكتفي بـ8 ساعات نوم يومياً، بل تنام أحيانات كل ليلة أكثر من 10 ساعات، وأضافت: "النوم هو أولويتي الأولى في الحياة".

وأكدت داكوتا أنها تفضل النوم لـ 14 ساعة متواصلة، لأنها لا يمكنها العمل بشكل طبيعي في حال حصولها على عدد ساعات نوم أقل من 10 ساعات، كما أن النوم يمكنها من العمل بشكل صحيح.

وأوضحت جونسون أنها بإمكانها النوم يومياً كل هذه الساعات بسهولة، وأشارت إلى أنها ليست لديها موعد محدد للاستيقاظ.

ولفتت غلى أنها تخطط ليومها بحسب ظروف عملها، مشيرة إلى أنها لو لم يكن لديها عمل، فسوف تنام لأطول فترة ممكنة.

وأضافت جونسون أنها تمارس الرياضة 5 أيام في الأسبوع، خصوصاً اليوغا، والبيلاتس، وحمل الأوزان، وتمارس أيضاً رياضة التأمل مرتين يومياً، للتغلب على القلق والاكتئاب.