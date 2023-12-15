داليا شوقي تكشف تعرض شقيقتها بسنت شوقي للضرب في مسلسل "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية بسنت شوقي مقطع فيديو، شاركته شقيقتها الممثلة داليا شوقي، من كواليس تصوير مسلسل "العودة".

وكشفت بسنت شوقي في الفيديو عن كواليس تحضيرها لشخصيتها في المسلسل "هناء".

وظهرت بسنت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتطبيق المكياج السينمائي الخاص بمشهد تعرضها للضرب، وعلقت عليه تعليقاً طريفاً، قالت فيه: "هناء وهي مضروبة".

وكانت هناء قد شوقت لشخصيتها "هناء"، قائلة إنها لم تجسد شخصية بهذا التعقيد سابقاً. مضيفة أن "هناء" امرأة صادقة وأمينة ولا تقبل بظلم الآخرين، كما تواجه الكثير من الصعوبات في حياتها بعد هرب زوجها.

واشارت إلى أن طاقم العمل ككل أشاد بأدائها وباختيارها للشخصية، ولفتت إلى أنها احبت الشخصية كثيراً وأرادت أن تكون مميزة ومختلفة، فاستعانت بمدرب تمثيلي.

يشار إلى أن مسلسل "العودة"، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من شريف سلامة وبسنت شوقي وعصام السقا وحمزة العيلي ووليد فواز وتارا عماد وتامر نبيل.

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