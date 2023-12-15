شاهد مسن سعودي يلتقي مشهورة التيك توك إيلاف الزهراني ويقدم لها النصيحة

وثق مسن سعودي مقطع فيديو، ظهر خلاله مع مشهورة التيك توك إيلاف الزهراني، بعدما قابلها صدفة في أحد الأماكن العامة.

وقال المسن خلال الفيديو : “مرحبا يا إيلاف، أنت من مشاهير التيك توك، وأنا لا أحب البث مع النساء”. وألقى بيتين من الشعر قائلا: “لا تبث مع امرأة يا طيب الفال، واللي يقول أبشر بنا لا يغرك، جمهورك أشخاص ليس لديهم مال، وجمهورها أشخاص ثريون”.

وضحكت إيلاف قائلة: ” وأنا أوافقك الرأي”، واختتم المسن : “هل هناك أي شيء يمكنني مساعدتك به يا إيلاف”.