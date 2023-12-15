وثق مسن سعودي مقطع فيديو، ظهر خلاله مع مشهورة التيك توك إيلاف الزهراني، بعدما قابلها صدفة في أحد الأماكن العامة.
وقال المسن خلال الفيديو : “مرحبا يا إيلاف، أنت من مشاهير التيك توك، وأنا لا أحب البث مع النساء”. وألقى بيتين من الشعر قائلا: “لا تبث مع امرأة يا طيب الفال، واللي يقول أبشر بنا لا يغرك، جمهورك أشخاص ليس لديهم مال، وجمهورها أشخاص ثريون”.
وضحكت إيلاف قائلة: ” وأنا أوافقك الرأي”، واختتم المسن : “هل هناك أي شيء يمكنني مساعدتك به يا إيلاف”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مسن سعودي يلتقي مشهورة التيك توك إيلاف الزهراني ويقدم لها النصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.