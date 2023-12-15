"سيبوا الموبيلات وتعالوا".. المخرج إبرام نشأت ينعى زوج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المخرج إبرام نشأت زوج شقيقته الذي رحل صباح اليوم، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، بكلمات مؤثرة .

وكتب:"مات ماجد ميشيل الله يرحمه، دا مش زوج اختي دا اخويا الكبير".

واستكمل:"كان دايما لما بيبقى عندي سر صعب أقوله لاي حد كنت بقوله لماجد كان الوحيد اللي بينصحني في الحياة، وكنت بركز معاه في كل نصيحة".

واستكمل:"كان لما بيشوفنا قاعدين وكل واحد ماسك موبيله كان يقول سيبوا الموبيلات وتعالوا نشبع من بعض، بجد أنا مش عارف استوعب الخبر حبيبي".

واختتم:"العزاء اليوم كنيسه مارجرجس هليوبولس مصر الجديده من الساعه ٦ مساء".

يذكر أن المخرج إبرام نشأت يستعد لتصوير مسلسله الجديد" بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب، وشارك رمضان الماضي في السباق الرمضاني بمسلسل" الإكسلانس" بطولة النجم محمد سعد.