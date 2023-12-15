فن ومشاهير

"سيبوا الموبيلات وتعالوا".. المخرج إبرام نشأت ينعى زوج شقيقته

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محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المخرج إبرام نشأت زوج شقيقته الذي رحل صباح اليوم، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، بكلمات مؤثرة .

وكتب:"مات ماجد ميشيل الله يرحمه، دا مش زوج اختي دا اخويا الكبير".

واستكمل:"كان دايما لما بيبقى عندي سر صعب أقوله لاي حد كنت بقوله لماجد كان الوحيد اللي بينصحني في الحياة، وكنت بركز معاه في كل نصيحة".

واستكمل:"كان لما بيشوفنا قاعدين وكل واحد ماسك موبيله كان يقول سيبوا الموبيلات وتعالوا نشبع من بعض، بجد أنا مش عارف استوعب الخبر حبيبي".

واختتم:"العزاء اليوم كنيسه مارجرجس هليوبولس مصر الجديده من الساعه ٦ مساء".

يذكر أن المخرج إبرام نشأت يستعد لتصوير مسلسله الجديد" بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب، وشارك رمضان الماضي في السباق الرمضاني بمسلسل" الإكسلانس" بطولة النجم محمد سعد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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