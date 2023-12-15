حصاد 2023 .. عام انفصال النجوم واسدال ستار 11 قصة زوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رفع 2023 شعار "عام انفصال النجوم"، حيث شهد هذا العام الذي أوشك على الانتهاء لاستقبال عام جديد 2024، عدة حالات طلاق وانفصال لنجوم لم يتوقع حدوث انفصال بينهما نظرا لحالة الحب والتفاهم التي تجمعهما ببعض، بالإضافة إلى سنوات العشرة الزوجية التي بينهما، ولكنها الحياة، ليصبح 2023 عاما مفاجئا للجميع من محبي هؤلاء النجوم.

ونستعرض لكم أبرز حالات الطلاق بالوسط الفني لعام 2023 في السطور التالية:

تامر عاشور وسمر أبو شقة

انفصل المطرب تامر عاشور عن زوجته سمر أبو شقة في 10 يونيو 2023 بعد زواج بينهما استمر لـ 6 سنوات.

وكشف وقتها مصدر مقرب من المطرب تامر عاشور لـ "الخليج 365": "الطلاق تم بالفعل بالتفاهم بين الطرفين".

مؤدي المهرجانات مسلم وميكا البغدادي

انفصل مؤدي المهرجانات مسلم، عن زوجته ميكا البغدادي في 12 ديسمبر 2023.

وأعلن "مسلم، خبر انفصاله عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء.. إن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهارده في حالة ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

يوسف الشريف وإنجي علاء

أعلنت السيناريست إنجي علاء، انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف في 28 نوفمبر 2023، حيث استمر زواجهما لمدة 14 عاما.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x": "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

تامر حسني وبسمة بوسيل

انفصلت المطربة بسمة بوسيل عن زوجها المطرب تامر حسني في 27 أبريل 2023، بعد زواج استمر لمدة 11 عاما أنجبا خلالها 3 أبناء.

وأعلنت بسمة بوسيل، الانفصال، عبر خاصية "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يا رب".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

انفصلت الفنانة نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي في 13 يوليو 2023 .

وأعلنت نسرين طافش، عن طلاقهما للمرة الثانية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية".

وكان هذا الانفصال الثاني بينهما بعد مرور 3 اشهر فقط من عودتهما لبعض، حيث انفصلا عن بعضهما في المرة الأولى واستمر لمدة 6 أشهر.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

انفصل المطرب أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء البسيوني في 29 أغسطس 2023، ولديهما ابنتان هما"علياء ومريم".

وكتبت علياء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".

وتابعت: "وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

انفصلت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا، خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج عن زوجته مذيعة الراديو هبة الهواري في 9 نوفمبر 2023، وذلك بعد زواج استمر لمدة عام و8 أشهر.

شريف منير ولورا عماد

انفصل الفنان شريف منير عن زوجته الفنانة لورا عماد في 25 سبتمبر 2023 ، وذلك بعد زواج بينهما دام لـ 20 عاما، أنجبا خلالها "فريدة وكاميليا".

وأعلن "شريف" خبر الانفصال، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا .. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

بشرى وسالم هيكل

انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل في 28 مايو 2023 بعد زواج بينهما دام لـ 3 سنوات.

وأعلنت بشرى، خبر الانفصال من خلال بيان قالت فيه:"الانفصال تم في هدوء واحترام.. نحن ما زلنا أصدقاء وهو أمر لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته".

المطربة بوسي وهشام ربيع

انفصلت المطربة بوسي عن زوجها رجل الأعمال هشام ربيع، في 14 نوفمبر 2023.

وأعلن خبر الانفصال، هشام ربيع في بيان صحفي قال فيه، إن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شيء بينهما بالود.