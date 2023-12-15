هيدي كرم بإطلالة أنيقة في أول أيام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

تألقت الفنانة هيدي كرم في مهرجان الجونة السينمائي في حفل افتتاح دورته السادسة مساء أمس بإطلالة ملفتة للأنظار، إذ ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بالقماش الأسود الشفاف المطرز، وقد حمل تصميم Dalia zayan.

واختارت حذاء كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون مناسب مع إطلالتها.

وظهرت بتسريحة شعر ناعمة "ملموم"، واكملت إطلالتها ببعض الاكسسورات المميزة باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.

وأبرزت علي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج .

وانطلق حفل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء امس، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، والتي يستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.