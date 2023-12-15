انتهاء جنازة الفنان عادل أنور بحضور أشرف زكي وأيمن عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من نجوم الفن، من بينهم أيمن عزب ومحمد الصاوي على حضور جنازة الفنان عادل أنور شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر، في مسجد الرحمن بمنطقة الرماية.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف وخال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وأعلن خبر وفاته شقيقه "أبو الليف"عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما كشف الفنان خالد محروس، عن تشييع جنازة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق:"صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن في مساكن الضباط بجوار مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي بالرماية".

يذكر أن، عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، من مواليد 9 يناير 1965، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاض عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها".