رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان عادل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان عادل أنور؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

الفنان عادل أنور؛ ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في مجموعة من المسلسلات الشهيرة منها؛ "ليالي الحلمية"، "فارس بلا جواد"، "فلانتينو"، "وكسبنا القضية".

بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام والسهرات التليفزيونية.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف وخال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وأعلن خبر وفاته شقيقه "أبو الليف"عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".