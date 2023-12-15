يضم صورا لنجوم الفن و"بوسترات" أفلام قديمة.. افتتاح معرض فن مصر بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة (الاستثنائية)، ضمن فعاليات اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر معرض فن مصر في فيلا كوكونت بالبلازا.

ويضم المعرض صورا مرسومة لأبرز نجوم ونجمات الفن في العالم، وبينهم: أم كلثوم، أسمهان، أحمد رمزي، تحية كاريوكا، إلى جانب ملصقات دعائية لعدد من الأفلام القديمة، بينها: فيلم تمر حنة بطولة نعيمة عاكف ورشدي أباظة، فيلم العريس الخامس بطولة آسيا، فيلم قلب امرأة بطولة أمينة رزق وسليمان نجيب، فيلم هدية بطولة عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي انطلاق دورته الاستثنائية أمس الخميس ١٤ ديسمبر، وسط حضور عدد من نجوم الفن، بينهم: جمال سليمان، يسرا، محمد فراج، مروان حامد، ياسمين رئيس، صبا مبارك، جميلة عوض، نور النبوي، محمود حميدة، تامر محسن، نسرين طافش.

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