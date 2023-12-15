بحضور مخرجته.. "الجونة السينمائي" يعرض فيلم "من عبدول إلى ليلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

عرض مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر ضمن فعاليات دورته السادسة، والتي انطلقت مساء أمس الخميس، فيلم من عبدول إلى ليلى في سي سينما ٣، في حضور مخرجته ليلى البياتي.

المهرجان يشهد العرض العالمي الأول للفيلم، الذي تدور أحداثه عن شابة فرنسية عراقية، تتعرض لحادث سير يتسبب في فقدان ذاكرتها، فتعود إلى عائلتها في جنوب فرنسا لتعيد اكتشاف هويتها، بعد لم شملها مع والدها عبدول. تواجهه ليلى بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر تعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

الفيلم من إنتاج بلجيكا، ألمانيا والسعودية، وناطق باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في البلازا، وشهد حضور: سميح ساويرس، محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، جمال سليمان، محمد فراج، ياسمين رئيس، نور النبوي، المخرج تامر محسن، جميلة عوض.

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