الأسود يسيطر على إطلالات الرجال في مهرجان الجونة 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سيطر اللون الأسود على إطلالات النجوم الرجالي في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023، حيث ظهر العديد من النجوم بإطلالات كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، بالإضافة لبعض اللمسات المختلفة.

ومن أبرز النجوم الذين ظهروا بإطلالات باللون الأسود، الفنان محمد فراج، وأحمد حاتم، والمغني أبو، ونور خالد النبوي، ومحمد حاتم.

محمد فراج

ارتدى الفنان محمد فراج بدلة سوداء رسمية مع قميص "بوكلت" برقبة، ودبوس عليه علم فلسطين، وذلك تعبيرًا عن دعمه للشعب الفلسطيني.

نور خالد النبوي

كما ظهر الفنان نور النبوي بإطلالة باللون الأزرق الغامق مخططاً بخطوط طويلة وبسيطة، وكانت شبابية بصيحة "أوفر سايز" مع تي شيرت أسود.

أما المغني أبو ظهر بإطلالة سوداء، مرتدي جاكت طويل باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

محمد حاتم

ظهر الفنان محمد حاتم بإطلالة سوداء كلاسيكية، وربطة عنق ممزوجة باللونين الأبيض والأسود، ودبوس.

أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لعام 2023، بإطلالة سوداء كلاسيكية، ونسق أسفلها قميصاً باللون الأبيض.

هشام عاشور

أما هشام عاشور ظهر ببدلة بيضاء، وربطة عنق، ونسق أسفلها قميص باللون نفسه، وبنطلون أسود.