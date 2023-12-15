شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الحضرة تحيى حفل إنشاد ديني بقبة الغورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الحضرة الصوفية حفل إنشاد ديني بقبة الغوري اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وسيقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية وموشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين الذي يحبها جمهورهم.

وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.

وتنقل فرقة الحضرة تراث الحضارات الصوفية المصرية من المساجد والساحات إلى المسارح، في صورة عرض فني في غاية الجمال، لا يخفى جانب جودة الصنعة الفنية المصرية.