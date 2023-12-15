شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة: فيلم "60 جنيه" عن قصة حياة زياد ظاظا.. وحسيت أنى ممكن أحكيها دراميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج والسيناريست عمرو سلامة عن فيلم "60 جنيه" الذى عرض فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائية بدورته السادسة قائلاً: "فكرة الفيلم جت لأنى كنت هاشتغل مع زياد ظاظا فى ميوزيك فيديو ولما حكالي الأغنية وقصته الحياتية حسيت أنى ممكن أحكيها فى الدراما فحولتها إلى فيلم قصير، وحسيت أنها لا تحتمل أن يكون فيلما طويلا".

وعن فكرة أن يكتب عن السينما الفلسطينية قال عمرو سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا شايف نفسى مش أهل أنى أتكلم عن المشكلة الفلسطينية، فعندما أتحدث مع صديق فلسطيني بكتشف أنى معنديش الدراية الكافية والوعي الكافى ومطالبى ممكن تكون مش متناسقة مع مطالب الشعب الفلسيطيني".

وتابع عمرو سلامة: "أنا شايف أن أحسن حد يتكلم عن فلسطين سينمائيًا هم الفلسطينيين نفسهم ودورنا إحنا أننا دعمهم مش نسرق منهم الميكرفون ونتكلم إحنا عنهم، مشيرًا إلى أن الأفلام الروائية من أكثر أعمال الفنون الرائجة مع الشعوب، وهى مثل كرة القدم مع باقى الرياضات".

وعن مغادرة الحضور لفيلم "60 جنيه" فى افتتاح مهرجان الجونة قال عمرو سلامة: "أى مهرجان بيكون افتتاحه كبير من الصعب أن الناس تقعد تتفرج على فيلم الافتتاح لأن بيكون كله جاى من سفر وبيكون كان فى ريد كاربت، وكنت فى أول دورة كان ليا فيلم مكنتش فاهم النقطة دى واضايقت جدًا لما الناس مشيت لكن بعد كده تفهمت الأمر".