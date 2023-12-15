شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج أحمد البدرى داخل معهد ناصر متأثرًا بأزمته الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدرى، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

كان قد تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه ويتواجد حاليًا في معهد ناصر، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.