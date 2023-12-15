ممثلة مصرية تتعرض لحادث سير مروع

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية دينا المصري إلى حادث سير مروع بسيارتها أثناء ذهابها إلى منزلها صباح اليوم.

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت دينا صوراً لها من داخل المستشفى وطمأنت المتابعين عن حالتها الصحية المستقرة، وهي لا تزال تتلقى علاجها.

دنيا المصري، هي ممثلة مصرية شابة، بدأت حياتها الفنية عندما إختارها المخرج مسعد فودة لتشارك معه في فيلمه «"ماشيين بالعكس" عام 2008.

توالت بعدها أدوارها الفنية، لكن بروزها الفني ظهر في رمضان 2010، حيث شاركت في ثلاثة أعمال تليفزيونية هي "قضية صفية"، و"العتبة الحمرا"، و"شاهد إثبات".



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