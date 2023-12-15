بالتيزر الرسمي الأول..ياسمين صبري تحمس الجمهور لمشاهدة فيلم "أبو نسب" إلى جانب محمد إمام

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري التيزر الرسمي لأخر أعمالها وهو فيلم "أبو نسب" إلى جانب الممثل المصري محمد إمام، وذلك عبر حسابها الرسمي ، وعلق ياسمين محمسةً الجمهور لمشاهدة الفيلم بالقول: "ابو نسب يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر و 28 ديسمبر في جميع دول العالم".



وكانت نالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب الجمهور، وتفاعل المتابعون بشكل كبير بعد ظهورها بعباءة شرقية مميزة باللون الزيتي.

وأطلت ياسمين بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، مع عباءة باللون الأخضر من تصميم السعودية نور الظاهري، ويصل سعرها إلى 1437 ريال.

