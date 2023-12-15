بعد أيام على بتر قدمه .. وفاة المخرج المصري أحمد البدري مخرج فيلم "عمر وسلمى 2"

ميرنا وليد - بيروت - توفى عصر اليوم الجمعة 15 كانون الأول، المخرج المصري أحمد البدري، وقد أكد الممثل منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور له كاتباً: "الدوام لله المخرج الكبير أحمد البدري".



وذلك بعد تدهور حالته الصحية الأخيرة التي تم بتر قدمه على آثرها، حيث مكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

أحمد البدري هو مخرج مصري، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، ثم بعدها تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985، في البدايات شارك كممثل في عدة أعمال مثل "صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم (غاوي حب) عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية"