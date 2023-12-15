برادلي كوبر يتخذ خطوة جدية في علاقته مع جيجي حديد وهذا ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - بعد شهرين فقط من إثارة التكهنات الرومانسية مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا، اشترى نجم Hangover، برادلي كوبر البالغ من العمر 48 عامًا، منزلاً بالقرب من مزرعة خيول والدة العارضة العالمية جيجي حديد يولاندا والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار في نيو هوب، بنسلفانيا، وفقًا لتقرير جديد صادر Page Six.



في الأسبوع الماضي فقط، قال مصدر عن "طيور الحب": “إن علاقتهما مبنية على "المنشطات". لقد أصبح الأمر جديًا بسرعة كبيرة، وبالتالي، كان من المنطقي لمشجع إيغلز البارز أن يقترب من المكان الذي تربطه به الكثير من الروابط العائلية.

وقد بقيت جيجي وشقيقتها بيلا في مزرعة يولاندا أثناء جائحة كوفيد-19، كما اشترت عارضة الأزياء منزلها الخاص بالقرب من نيو هوب مع زين مالك حبيبها السابق، وهو المكان الذي أنجبت فيه ابنتها خاي البالغة من العمر 3 سنوات.

وبالمثل، فإن علاقات كوبر بولاية كيستون عميقة أيضًا؛ لقد ولد في بلدة أبينغتون بالقرب من فيلادلفيا، بعد أن زارها مرة أخرى الشهر الماضي فقط لحضور لقاء مدرسته الثانوية.

تم أيضًا تصوير فيلمه الرائج، Silver Linings Playbook، في مقاطعة ديلاوير، حيث يروي قصة رجل يعود إلى منزل والديه في فيلادلفيا.

مغامرًا خارج الشاشة الكبيرة، افتتح كوبر سناكه الخاص ضمن شاحنة في فيلادلفيا، وحمل عنوان :Danny & Coop's Cheesesteaks الأسبوع الماضي فقط، حيث ظهرت حديد أيضًا لدعمه.(ترجمة الفن)