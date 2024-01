شير تتحدث عن ألبومها الميلادي الذي ستطرحه قريباً بعد سنوات طويلة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة الشهيرة شير عن السبب وراء استغراقها الكثير من الوقت لإصدار ألبوم ميلادي بعد سنين طويلة.



تضمن ألبوم Cher الجديد، الذي يحمل عنوان Christmas ببساطة، الكثير من الأغاني الأساسية للعطلات بالإضافة إلى الأغاني الناجحة الأصلية. لقد تعاونت مع فنانين مثل مايكل بوبليه وتايغا في المقطوعات الموسيقية، وأنتجت مزيجًا انتقائيًا من الأغاني الناجحة لموسم عيد الميلاد.

ظهرت المغنية البالغة من العمر 77 عامًا في برنامج كيلي كلاركسون في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ناقشت أداءها الأخير في برنامج NBC Rockfeller Tree Lighting بعد إصدار ألبومها بعنوان Christmas.

تحمست كلاركسون لأداء شير في إضاءة الشجرة واستمرت في وصف أغنيتها DJ Play A Christmas Song، "أعظم أغنية لعيد الميلاد على الإطلاق" منذ All I Want For Christmas Is You لـ ماريا كاري.

بدت المغنية الأسطورية سعيدة بشكل واضح بالمجاملة حيث أوضحت سبب عدم إصدارها لألبوم عيد الميلاد من قبل. شير صرحت: “لم أتمكن من العثور على طريقة في ذهني، لم أتمكن من إيجاد طريقة لأضع نفسي في أجواء عيد الميلاد المجيد".

اندفعت شير أيضًا للعمل مع دارلين لوف في أحدث عروضها لأغنية Baby Please Come Home بعد أداء غنائي في الخلفية في إصدار 1963.

وأكدت: "لم أكن سأفعل ذلك إلا إذا أراد [الحب] أن يغنيها معي لأنه بطريقة ما لم يكن الأمر صحيحًا"، مضيفة أنه عندما اجتمعا معًا للأغنية بعد هذه الفترة الطويلة، " كان جيدا حقا."(ترجمة الفن)