وفاة المخرج أحمد البدري بعد معاناة مع المرض

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج المصري أحمد البدري، الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناته مع المرض وبتر ساقه.

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع فايسبوك: “نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج/ أحمد البدري » يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي « “صدق الله العظيم”.

ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج أحمد البدري، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .الجنازة: غداً السبت الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري – ٦ أكتوبر . تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.

وكان محسن البدري، نجل شقيق المخرج أحمد البدري، قد كشف في وقت سابق أن المخرح خضع لعملية بتر قدمه اليسرى، عقب تعرّضه لإصابة بها وحدوث مضاعفات بسبب مرض السكر.

برز أحمد البدري بداية كممثل ثم توجّه صوب الاخراج حيث وقّع أولى أعماله كمخرج فيلم “غاوي حب” مع محمد فؤاد في عام ٢٠٠٥.

كما قدّم البدري أكثر من خمسين عملاً سينمائيًا أبرزها “عمر وسلمى” لتامر حسني، و”جيم أوفر” ليسرا ومي عز الدين، و”البيه رومانسي” لمحمد عادل إمام. كما أخرج فيلم “الشنطة” للفنان بيومي فؤاد.