بالفيديو- إيوان يطرح أحدث أغانيه " شو بيلبقلي "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني إيوان أغنيته الجديدة بإسم " شو بيلبقلي " وهي من كلمات وألحان إيوان وإخراج المخرج اللبناني جوزف نصار

وجائت كلمات الأغنية كالتالي :

"أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها، من كل اللي حواليي، شب و مرسوم عالصورة.

و شو بيلبقلي ، شو بيلبقلي.. إمسك ايدها بشي حفلة. و أنا و هي ، و أنا و هي.. بالساحة سيمفونية، شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا، عم يحكوا بأسامينا، و كيف عال بكلي تلاقينا.

وشو بيلبقلي ، شو بيلبقلي إمسك إيدها بشي حفلة.

وأنا وهي، و أنا و هي، بالساحة سيمفونية.

و أنا وهي، بالساحة سيمفونية، بتحكي عالحب غنيًة و عن أشواقو."