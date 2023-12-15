بالفيديو- إيوان يطرح أحدث أغانيه " شو بيلبقلي "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني إيوان أغنيته الجديدة بإسم " شو بيلبقلي " وهي من كلمات وألحان إيوان وإخراج المخرج اللبناني جوزف نصار
وجائت كلمات الأغنية كالتالي :
"أجمل شخصية بقشع حالي بحضورها، من كل اللي حواليي، شب و مرسوم عالصورة.
و شو بيلبقلي ، شو بيلبقلي.. إمسك ايدها بشي حفلة. و أنا و هي ، و أنا و هي.. بالساحة سيمفونية، شو السر اللي فينا؟ خلًى الكل حوالينا، عم يحكوا بأسامينا، و كيف عال بكلي تلاقينا.
وشو بيلبقلي ، شو بيلبقلي إمسك إيدها بشي حفلة.
وأنا وهي، و أنا و هي، بالساحة سيمفونية.
و أنا وهي، بالساحة سيمفونية، بتحكي عالحب غنيًة و عن أشواقو."
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