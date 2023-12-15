ميرنا وليد - بيروت - خرجت الممثلة التونسية الإسبانية هبة عبوك طليقة نجم كرة القدم المغربي وظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن صمتها بعد اشهر من انفصالها عنه​ معلنة السبب الحقيقي الذي أوصلهما الى الإنفصال.

وقالت هبة :"الحب يجب أن يكون صادقًا دائمًا".

هذه الكلمات اتت كرسالة واضحة لحكيمي، اذ اشارت انها تتطلع للعثور على شريك جديد لحياتها، ولكنها اشترطت على أن يكون شخص صاحب قيم ومبادىء، وهي كلمات تبدو موجهة بشكل مبطن لطليقها.

هبة أبو خريص بن سليمان، المعروفة باسم هبة عبوك هي ممثلة إسبانية من أصول تونسية وليبية عُرفت بدور فاطمة في الفيلم التلفزيوني "الأم".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر من طلاقهما .. هبة عبوك تكشف السبب الحقيقي لإنفصالها عن أشرف حكيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.