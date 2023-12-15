بالفيديو - نسرين طافش بإطلالة جذابة إستعداداً لحضورها مهرجان الجونة بدورته السادسة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو جديداً لها تحضيراً لمهرجان الجونة بدورته السادسة، وظهرت نسرين بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستاناً أخضراً، ووضعت ميك آب هادئ مما أبرز جمال وجهها وتركت شعرها منسدلاً وراء كتفيها، وعلقت قائلة :" تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" .

. مهرجان الجونة بدورته السادسة يتضامن مع الإنسانية و الثقافة و الفن و الإبداع الفلســ طيني السينمائي .. الأدب و الفن الفلســ طيني و السينما الفلســ طينية اللذين يعتبروا من اهم ادوات القوى الناعمة التي عرفت العالم على حقيقية جوهر القضية الفلســ طينية العظيمة والنضال الفلســ طيني لأكثر من خمس و سبعون عاماً لإنهاء الاحتلال و حق العودة .. و يبقى الأمل ما بقيت الحياة فينا .