أصالة تعايد البحرين بعيدها الوطني بأغنية خاصة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية أصالة عن طرحها أغنية خاصة هي عبارة عن معايدة منها لمملكة البحرين لمناسبة يومها الوطني بعنوان "الغالية البحرين".

وشاركت أصالة مقطعاً تشويقياً من كليب الأغنية الذي يظهر بعض معالم البحرين وأرفقتها بتعليق :"شكراً وطني على ماقدّمته لي وكان بمثابة عمر جديد وحياة حلوه عشتها بينكم ومعكم أهل طيبين راقين حناين.. شكراً ملكنا الحبيب ووليّ عهده المخلص الأمين على اهتمامكم بكلّ أبناء شعبكم بكلً حكمه ولطف وطيب كلّ عام ومملكتي الغاليه مملكة البحرين بعزّ ورفعه وتقدّم وإستقرار .. ألحان وتوزيع : أحمد أسدي كلمات : الشاعر يونس سلمان فكرة اخراج : إيناس يعقوب".

إشارة إلى أن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ«اليوم الوطني» الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة. على هذا النحو فإن 16 ديسمبر يوم عطلة وطنية وعادة ما يتم الاحتفال بعرض للألعاب النارية.

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