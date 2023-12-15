ماهلاغا جابري بالشورت القصير أمام شجرة عيد الميلاد وتخطط للسفر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت العارضة العالمية من أصل إيراني ماهلاغا جابري عدداً من الصور لها داخل منزلها حيث اختارت أن تلتقط صوراً أمام شجرة عيد الميلاد المجيد التي انتهت من تزيننها وطغى عليها اللون الذهبي.

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وتألقت ماهلاغا بالأسود إذ اختارت شورت بقماش سميك ولماع باللون الأسود جاء قصيراً واعتمدت "collant" أسود مع "Boots" قصير الساق وكنزة سوداء بقبة عالية وتركت شعرها منسدلاً وأرسلت في إحدى الصور قبلة إلى متابعيها.

وأرفقت ماهلاغا الصور متوجهة لمحبيها بتعليق كاتبة :"احتضن سحر الموسم بالفرح والحب ورشّة من بهجة العطلة ما هي خطط عطلتكl هذا العام؟ سآخذ أمي في رحلة مفاجئة إلى...؟" مع وسم روح الكريسماس.

