فن ومشاهير

ماهلاغا جابري بالشورت القصير أمام شجرة عيد الميلاد وتخطط للسفر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ميرنا وليد - بيروت - نشرت العارضة العالمية من أصل إيراني ماهلاغا جابري عدداً من الصور لها داخل منزلها حيث اختارت أن تلتقط صوراً أمام شجرة عيد الميلاد المجيد التي انتهت من تزيننها وطغى عليها اللون الذهبي.

c5d682876e.jpgجدّة بلقيس تحضر حفلاً لها لأول مرة.. وهذا ما كشفته عن ارتباطها - بالفيديو


وتألقت ماهلاغا بالأسود إذ اختارت شورت بقماش سميك ولماع باللون الأسود جاء قصيراً واعتمدت "collant" أسود مع "Boots" قصير الساق وكنزة سوداء بقبة عالية وتركت شعرها منسدلاً وأرسلت في إحدى الصور قبلة إلى متابعيها.
وأرفقت ماهلاغا الصور متوجهة لمحبيها بتعليق كاتبة :"احتضن سحر الموسم بالفرح والحب ورشّة من بهجة العطلة ما هي خطط عطلتكl هذا العام؟ سآخذ أمي في رحلة مفاجئة إلى...؟" مع وسم روح الكريسماس.
a389867eca.jpgd1e39afdac.jpgd933c98fab.jpg07a756c1dd.jpge406108caf.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري بالشورت القصير أمام شجرة عيد الميلاد وتخطط للسفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا