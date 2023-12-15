مهرجان الجونة يفتتح معرض "فن مصر" لإحياء نجوم الزمن الجميل

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة مساء أمس الخميس، والذي شهد عدد كبير من نجوم الوسط الفني وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، على رأسهم الفنان محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، بوسى شلبي، صبا مبارك، جمال سليمان، أمير المصري، نسرين طافش، هاني رمزي، لطفي لبيب.

وبدأ الحفل افتتاح بالسلام الجمهوري، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

"فن مصر" يحيي نجوم الزمن الجميل

وافتتح مهرجان الجونة معرضا بعنوان "فن مصر"، تنبعث من داخله رائحة التاريخ.

المعرض أقيم داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتضمن رسومات لعدد من نجوم الزمن الجميل من فنانين ومطربين، كما تواجدت أفيشات بعض الأفلام الخالدة.

واستكمالا لحالة النوستالجيا التي يخلقها المعرض، تواجدت مجموعة من التلفزيونات النادرة التي تعود إلى ذلك الزمن.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة

عرض الفيلم القصير "60 جنيه" كفيلم افتتاح المهرجان للمخرج عمرو سلامة والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته"، للمخرج عمرو سلامة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

كما حرص المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة على إلقاء كلمة قائلًا :" طبعًا لكم أن تتخيلوا قد ايه الواحد كان هايب النهاردة بس الصراحة بعد الانجاز اللي معمول هنا وبعد كل اللي شفناه.. أنا سعيد جدًا إن أنا كان عندي الجرأة اني أعمل هذا المهرجان السنة دي".

وأضاف سميح :" أنا كان رأيي في ظل الظروف السيئة اللي في المنطقة بالعكس احنا لازم نوري ان احنا عندنا حضارة وأخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا سينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس عشان ميطلعش الكلام مفيش غير منظر واحد بيموت الناس إنما برضه في شعب عاوز يعيش وشعب زينا وشعب يستاهل كل خير".