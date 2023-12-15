دوِّن مع سام يحتفل باليوم العالمي للغة العربية "العربية للجميع"

ياسر رشاد - القاهرة - يدشن معهد سراج المعرفة للتدريب المهني بدبي (سام التعليمي) يوم للتدوين تحت وسم "#العربية_للجميع" للتدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر،لينكدإن ، انستجرام) لكل المهتمين بتعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالا باليوم العالمي للغة العربية وفى يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر2023 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر التدوينات إلى الساعة السابعة مساء.

وأكد أنه يمكن للجميع التعبير عن شغفهم باللغة العربية من خلال المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإحتفال باليوم العالمي للغة مستخدماً وسوم { #العربية_للجميع، أو Arabic_for_everyone# } ومتابعة التدوينات عبر منصات التواصل الإجتماعي المخصصه للمشاركة في يوم التدوبن #العربية للجميع.

الجدير بالذكر أن المعهد يهتم بتعليم وتأهيل معلمين اللغة العربية للناطقين بها و للناطقين بغيرها في دول الإمارات العربية المتحدة ، وينظم بشكل دوري مجاني نادي تعليم اللغة العربية للأجانب لممارسة وتطبيق اللغة العربية والتعرف على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

