شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الفلسطيني "وداعًا طبريا" للمخرجة لينا سوالم في مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفيلم الفلسطيني "وداعا طبرية" إخراج لينا سوالم، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة سي سينما 2.

يستعرض الفيلم الوثائقي "وداعًا طبريا"، استكشاف المخرجة لينا سوالم الشخصي لعلاقتها مع والدتها الفنانة الفلسطينية هيام عباس نجمة مسلسل "الخلافة"، وهي أيضا ابنة المسرحي الجزائري زين الدين سوالم.

وفقًا للملخص الرسمي للفيلم: "رسالة حب سوالم إلى والدتها تتبع الممثلة أثناء عودتها إلى منزلها في القرية التي نشأت فيها، وبالاعتماد على مجموعة غنية من اللقطات الأرشيفية، يجد هذا الفيلم الوثائقي الحميم الفنانة تعود إلى منزلها وتتواصل من جديد مع نساء طبرية وفلسطين وخارجها.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.