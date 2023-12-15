شكرا لقرائتكم خبر عن فساتين سوداء وكابلز.. أبرز لقطات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان الجونة السينمائى الذى افتتحت دورته السادسة مساء أمس الخميس، أكثر من لقطة لافتة أبرزها سيطرة اللون الأسود على فساتين الفنانات خلال حفل الافتتاح وذلك مراعاة للأحداث فى غزة، ليس ذلك فقط بل وكذلك الفنانين ارتدوا ملابس باللون الأسود.

ومن اللقطات اللافتة، حضور بعض الفنانين بدون أزواجهم أو زوجاتهم على غير العادة مثل الفنانة علا رشدى التى تواجدت بدون زوجها الفنان أحمد داود المنشغل بتصوير مسلسله "زينهم" بالتزامن مع عرضه على قناة ON، بعدما اعتادا على التواجد سوياً فى كل دورات المهرجان السابقة.

كما ظهرت الكاتبة إنجى علاء لأول مرة بدون يوسف الشريف فى حدث فنى لأول مرة وذلك بعد انفصالهما منذ أسبوعين، فيما حضر عدد من الفنانين بصحبة زوجاتهم منهم محمد فراج وبسنت شوقى، هانى رمزى وزوجته، نجلاء بدر وزوجها، المخرج مروان حامد وزوجته، المخرج عمرو سلامة وزوجته.

أيضًا غابت ريهام عيد الغفور عن حضور المهرجان بسبب حالة الحزن التى تعيشها بعد وفاة والدها أشرف عبد الغفور، رغم أن المهرجان وجه تحية خاصة لروح والدها الراحل خلال حفل الافتتاح، وكذلك عرض فيلم قصير لأول مرة فى الافتتاح وهو فيلم "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

