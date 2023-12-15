شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المخرج أحمد البدري بمسجد الحصري ظهر غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان المخرج أحمد البدرى غدًا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى بأكتوبر، والذى وافته المنية اليوم بعد تعرضه لبتر في قدمه، كما أعلن أحد أصدقائه هانى الشيخ، والدفن في مدافن أكتوبر.





ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدرى، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

كان قد تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه ويتواجد حاليًا في معهد ناصر، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.