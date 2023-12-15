هالة سرحان تلتقى رئيس الأوبرا.. وتعلق: أنا بنت الأوبرا وأعشق الفن الطربي

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية هالة سرحان على حضور حفل ليلة أم كلثوم بدار الأوبرا الليلة والتى تحييها المطربة مي فاروق وقبل الحفل التقت رئيس دار الأوبرا خالد داغر لتهنئته على المستوى الراقي التى تظهر به الأوبرا من خلال حفلاتها، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنها تعشق الأوبرا وحفلاتها وهى بنت الأوبرا منذ زمن طويل وتعشق الحفلات التى تقام بالأوبرا ودائمًا تحرص على التواجد بها خاصة حفلات الموسيقي العربية وأصحاب الفن الطربي مثل مى فاروق، ورحب بها رئيس الأوبرا وأعرب عن سعادته بوجود المثقفين والإعلاميين الكبار في دار الأوبرا.

وتنقل قناة الحياة برئاسة محمود التوني، الليلة حفل ليلة أم كلثوم التي تحييها الفنانة مي فاروق بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب وتقدم خلاله مي فاروق مجموعة متنوعة ومميزة من أغاني أم كلثوم منها هجرتك وهذه ليلتي ودارت الايام وألف ليلة وليلة وأمل حياتى.

وروجت المطربة مي فاروق للحفل بمنشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمشاهدتها علي قناة الحياة وعلقت قائلة عذرًا.. لقد نفدت التذاكر.

يذكر أن مى فاروق طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ ”الخليج 365”: "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".