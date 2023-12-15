شكرا لقرائتكم خبر عن "ثلاثون ثانية من الصمت" دعوة من مهرجان الجونة للتضامن مع الكوارث الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "في الثانية ظهرا حينما تستمع إلى دقات الجرس، دع ما في يديك وانضم إلينا لنقف 30 ثانية صامتة"، دعوة يقدمها مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة بعنوان "ثلاثون دقيقة من الصمت".

وتأتى هذه الدعوة من أجل الإحاطة بكل ما يدور من كوارث إنسانية، يوجه المهرجان الدعوة من أجل التضامن، حيث تنطلق الأجراس في الثانية ظهرا، وقتها يتوقف الجميع عما يفعلونه، من أجل الوقوف في صمت لمدة 30 ثانية.





وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة مساء أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان أبرزهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، انجى المقدم، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، داليا شوقى، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، انجى كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصرى، نور النبوى، المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى.

وحضر أيضاً الفنانين محمود حميدة، أحمد حاتم، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، أحمد داش، اللبنانى عادل كرم، صبا مبارك، أحمد داش، المخرج أبو بكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى، الإعلامية إنجى على.